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Регион
Опубликовано 5 мая 2023, 19:10
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Пушилин сообщил об успехах на трёх участках фронта и пообещал ВСУ "сюрпризы"

Пушилин заявил о продвижении на Марьинском, Авдеевском, Дзержинском направлениях

Врио главы ДНР Денис Пушилин. Фото © T.me / pushilindenis

Врио главы ДНР Денис Пушилин. Фото © T.me / pushilindenis

Обострение ситуации в зоне проведения спецоперации в последние дни было прогнозируемо, какие-либо досадности нормальны для вооружённого конфликта, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил улучшение позиций ВС России на Марьинском, Авдеевском, Дзержинском направлениях, а также пообещал "сюрпризы" противнику.

"По событиям последних дней — коротко. Обострилось — прогнозируемо, да... Дальше — исходим из ситуации. Много задумок — не для паблика. Будут противнику "сюрпризы" — 300% будут. Скоро — да", — написал он своём телеграм-канале.

Тем временем, добавил Пушилин, 1-й армейский корпус ДНР "продолжает двигаться вперёд". Российские военнослужащие смогли улучшить позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях.

"Красавцы!" заключил глава региона.

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А ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности спецназа "Ахмат" перехватить эстафету у "музыкантов".

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Матвей Константинов
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