Пушилин сообщил об успехах на трёх участках фронта и пообещал ВСУ "сюрпризы"

Обострение ситуации в зоне проведения спецоперации в последние дни было прогнозируемо, какие-либо досадности нормальны для вооружённого конфликта, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил улучшение позиций ВС России на Марьинском, Авдеевском, Дзержинском направлениях, а также пообещал "сюрпризы" противнику.

"По событиям последних дней — коротко. Обострилось — прогнозируемо, да... Дальше — исходим из ситуации. Много задумок — не для паблика. Будут противнику "сюрпризы" — 300% будут. Скоро — да", — написал он своём телеграм-канале.

Тем временем, добавил Пушилин, 1-й армейский корпус ДНР "продолжает двигаться вперёд". Российские военнослужащие смогли улучшить позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях.