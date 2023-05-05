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5 мая, 20:12

СК оценит действия украинского депутата, напавшего с кулаками на делегата из России

СК оценит действия украинского депутата в отношении делегата из РФ на ПАЧЭС

Следователи дадут правовую оценку действиям представителя Украины на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в отношении российского делегата. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"В рамках процессуальной проверки Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст юридическую оценку противоправным действиям в отношении российского гражданина", — сказано в записи ведомства в телеграм-канале.

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Напомним, инцидент произошёл в гостинице Анкары, где проходит юбилейный саммит спикеров парламентов государств – членов Организации черноморского экономического сотрудничества и 61-я Генеральная ассамблея ПАЧЭС. Украинский депутат напал на секретаря делегации России в Анкаре Валерия Ставицкого. В результате российский делегат попал в больницу.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi

Артур Лапсаков
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