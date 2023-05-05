СК оценит действия украинского депутата, напавшего с кулаками на делегата из России

Следователи дадут правовую оценку действиям представителя Украины на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в отношении российского делегата. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"В рамках процессуальной проверки Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст юридическую оценку противоправным действиям в отношении российского гражданина", — сказано в записи ведомства в телеграм-канале.