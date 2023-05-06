Около 36 тысяч зрителей посетили ретро-матч "Победа" в Волгограде, который прошёл в минувший понедельник, 1 мая, сообщает пресс-служба Минспорта России.

Около 36 тысяч болельщиков посетили ретро-матч "Победа" в Волгограде. Видео © VK / Министерство спорта Российской Федерации

В этом матче звёздные футболисты московского "Спартака", волгоградского "Ротора" и столичного "Динамо" воссоздали легендарный поединок, который прошёл в 1943 году в Сталинграде через несколько месяцев после освобождения города от фашистских захватчиков. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Голы забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

"Также в рамках акции "Сад Памяти" спортсмены и тренеры посадили 45 деревьев, которые будут напоминать о легендарной игре 1943 года", — говорится в сообщении министерства.