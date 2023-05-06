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Регион
Опубликовано 6 мая 2023, 11:08
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Рогов рассказал о нюансах перемещения жителей Запорожья в другие районы

Рогов: Жителей Запорожья не вывозят за пределы области

На территории Запорожской области начали перемещать жителей, чтобы прежде всего защитить их от обстрелов со стороны ВСУ, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, людей не вывозят за пределы региона, их направляют лишь в южные районы.

"Первые 500 человек вчера перебрались уже в Бердянск, в Кирилловку, в Приморское и так далее. Это южная часть Запорожской области, побережье Азовского моря, где сейчас хорошая погода. Понятное дело, что там людям намного безопаснее и спокойнее. За пределы области никто не вывозится", — сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", все расходы берёт на себя государство. В частности, людям предоставляют транспорт, места размещения и питание. При этом школьники смогут продолжить учёбу, также будет обеспечен отдых и оздоровление в детских лагерях.

В Запорожье ждут контрнаступления ВСУ в ближайшие дни или часы
В Запорожье ждут контрнаступления ВСУ в ближайшие дни или часы

Ранее сообщалось, что жителей 18 прифронтовых поселений Запорожья переселяют вглубь области. В первую очередь речь идёт о детях, стариках и пациентах больниц. Всего власти Запорожской области планируют переселить около 70 тысяч человек.

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ТАСС / Колядин Павел

Наталья Исакова
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