На территории Запорожской области начали перемещать жителей, чтобы прежде всего защитить их от обстрелов со стороны ВСУ, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, людей не вывозят за пределы региона, их направляют лишь в южные районы.

"Первые 500 человек вчера перебрались уже в Бердянск, в Кирилловку, в Приморское и так далее. Это южная часть Запорожской области, побережье Азовского моря, где сейчас хорошая погода. Понятное дело, что там людям намного безопаснее и спокойнее. За пределы области никто не вывозится", — сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", все расходы берёт на себя государство. В частности, людям предоставляют транспорт, места размещения и питание. При этом школьники смогут продолжить учёбу, также будет обеспечен отдых и оздоровление в детских лагерях.