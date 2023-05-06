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6 мая, 12:01

Песков переговорил с Аллой Пугачёвой на похоронах Юдашкина

<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переговорил с Аллой Пугачёвой на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/51042" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переговорил с Аллой Пугачёвой на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Обложка © Telegram / SHOT

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков коротко переговорил с певицей Аллой Пугачёвой на похоронах художника-модельера, заслуженного деятеля искусств России Валентина Юдашкина.

На фото, которое опубликовал телеграм-канал SHOT, представитель Кремля держит за руку Примадонну. Их встреча состоялась в шатре на Троекуровском кладбище.

Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Пугачёва выдержала траурный образ. На ней чёрное платье, поверх которого она надела длинное пальто, а шляпа с небольшими полями дополнила её лук. При этом к могиле Юдашкина Примадонну подвели за руку. Пугачёва оказалась у гроба одной из первых и бросила горсть земли в могилу.

Никита Осипов
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