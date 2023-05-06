Песков переговорил с Аллой Пугачёвой на похоронах Юдашкина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переговорил с Аллой Пугачёвой на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Обложка © Telegram / SHOT
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков коротко переговорил с певицей Аллой Пугачёвой на похоронах художника-модельера, заслуженного деятеля искусств России Валентина Юдашкина.
На фото, которое опубликовал телеграм-канал SHOT, представитель Кремля держит за руку Примадонну. Их встреча состоялась в шатре на Троекуровском кладбище.
Пугачёва выдержала траурный образ. На ней чёрное платье, поверх которого она надела длинное пальто, а шляпа с небольшими полями дополнила её лук. При этом к могиле Юдашкина Примадонну подвели за руку. Пугачёва оказалась у гроба одной из первых и бросила горсть земли в могилу.