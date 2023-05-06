После обрушения карусели в парке Оренбурга возбуждено уголовное дело

После обрушения карусели в оренбургском парке "Оренпарк" следователи возбудили уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". — Прим. Лайфа)", — отметили в ведомстве в беседе с ТАСС.