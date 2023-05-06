После обрушения карусели в парке Оренбурга возбуждено уголовное дело
После обрушения карусели в оренбургском парке "Оренпарк" следователи возбудили уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". — Прим. Лайфа)", — отметили в ведомстве в беседе с ТАСС.
Как сообщалось ранее, карусель рухнула в момент, когда на ней катались взрослые и дети. Инцидент произошёл в парке семейного отдыха "Оренпарк", который открыли недавно. Обрушение карусели могло произойти из-за сбоя в работе.
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