Регион

Уведомления отключены

7 мая, 07:19

Рогов рассказал, откуда могли запустить баллистические ракеты по Крыму

Рогов: Сбитые в Крыму две баллистические ракеты ВСУ были запущены из Запорожья

Сбитые накануне над Крымом две баллистические ракеты украинского ОТРК "Гром-2" были запущены из подконтрольного Киеву Запорожья. Об этом в разговоре с РИА "Новости" сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье. Туда ранее был переброшен и размещён ОТРК "Гром-2", — сказал он.

По словам Рогова, ВСУ постоянно прячут этот ракетный комплекс на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой. Он выразил мнение, что рано или поздно российские военные этот комплекс "поймают и туда прилетит вежливая ракета".

Без жертв и разрушений: Попытка Киева атаковать Крым беспилотниками провалилась

Без жертв и разрушений: Попытка Киева атаковать Крым беспилотниками провалилась

Ранее стало известно, что над Крымом силами ПВО была сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2". Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов. Позже уточнялось, что над регионом были сбиты две баллистические ракеты. Разрушений и пострадавших нет.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика
  • Запорожская область
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров