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Регион
Опубликовано 7 мая 2023, 07:19
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Рогов рассказал, откуда могли запустить баллистические ракеты по Крыму

Рогов: Сбитые в Крыму две баллистические ракеты ВСУ были запущены из Запорожья

Сбитые накануне над Крымом две баллистические ракеты украинского ОТРК "Гром-2" были запущены из подконтрольного Киеву Запорожья. Об этом в разговоре с РИА "Новости" сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье. Туда ранее был переброшен и размещён ОТРК "Гром-2", — сказал он.

По словам Рогова, ВСУ постоянно прячут этот ракетный комплекс на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой. Он выразил мнение, что рано или поздно российские военные этот комплекс "поймают и туда прилетит вежливая ракета".

Попытка Киева атаковать Крым беспилотниками провалилась
Попытка Киева атаковать Крым беспилотниками провалилась

Ранее стало известно, что над Крымом силами ПВО была сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2". Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов. Позже уточнялось, что над регионом были сбиты две баллистические ракеты. Разрушений и пострадавших нет.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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