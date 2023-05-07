Рогов рассказал, откуда могли запустить баллистические ракеты по Крыму
Рогов: Сбитые в Крыму две баллистические ракеты ВСУ были запущены из Запорожья
Сбитые накануне над Крымом две баллистические ракеты украинского ОТРК "Гром-2" были запущены из подконтрольного Киеву Запорожья. Об этом в разговоре с РИА "Новости" сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье. Туда ранее был переброшен и размещён ОТРК "Гром-2", — сказал он.
По словам Рогова, ВСУ постоянно прячут этот ракетный комплекс на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой. Он выразил мнение, что рано или поздно российские военные этот комплекс "поймают и туда прилетит вежливая ракета".
Ранее стало известно, что над Крымом силами ПВО была сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2". Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов. Позже уточнялось, что над регионом были сбиты две баллистические ракеты. Разрушений и пострадавших нет.
t.me / V_Zelenskiy_official