Рогов рассказал, откуда могли запустить баллистические ракеты по Крыму

Сбитые накануне над Крымом две баллистические ракеты украинского ОТРК "Гром-2" были запущены из подконтрольного Киеву Запорожья. Об этом в разговоре с РИА "Новости" сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье. Туда ранее был переброшен и размещён ОТРК "Гром-2", — сказал он.

По словам Рогова, ВСУ постоянно прячут этот ракетный комплекс на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой. Он выразил мнение, что рано или поздно российские военные этот комплекс "поймают и туда прилетит вежливая ракета".