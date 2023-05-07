ФСБ: Россиянин получил условный срок за попытку отправить в Польшу медали ВОВ

В Кирове осуждён россиянин, который незаконно пытался отправить в Польшу боевые ордена и медали времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Задержание россиянина, который незаконно пытался отправить в Польшу боевые ордена и медали времён ВОВ. Видео © t.me / rian_ru

"Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении гражданина РФ Щербинина, организовавшего канал незаконного перемещения за рубеж культурных и исторических ценностей, а также боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок шесть месяцев с испытательным сроком шесть месяцев", — отметили в ведомстве.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ РФ с поличным при попытке отправки в Польшу шести государственных наград. Согласно информации ведомства, всего из незаконного оборота изъято 25 боевых орденов и медалей ВОВ. Награды передадут родственникам участников Великой Отечественной войны.