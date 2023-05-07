"Не слышал от него нытья": Дукалис рассказал, каким был Егоров из "Убойной силы"
Актёр Селин назвал умершего коллегу Тютрюмова крайне позитивным человеком
Заслуженный артист России Александр Тютрюмов был крайне позитивным человеком, заявил актёр Сергей Селин, известный зрителю по роли Дукалиса в "Убойной силе". Они вместе играли в этом сериале.
"Жизнь любил, людей любил, его любили, самое главное. <...> Никогда не слышал от него нытья: "не могу", "не знаю". "Подумаю", "сделаем", "позвоним", "приезжай" — вот так всегда. Крайне позитивный человек был", — сказал Селин в беседе с News.ru.
Он признался, что был ошарашен новостью о смерти коллеги. По словам Селина, когда он узнал об этом, его хорошее настроение "моментально улетучилось".
Напомним, 64-летний Тютрюмов скончался утром 7 мая в петербургской больнице. Прощание с актёром пройдёт 10 мая в Северной столице в кинотеатре "Родина". Артист наиболее известен по роли подполковника милиции Сергея Егорова в "Убойной силе", также он снимался в сериале "Агент национальной безопасности".
ТАСС / Вадим Тараканов