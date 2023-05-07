"Не слышал от него нытья": Дукалис рассказал, каким был Егоров из "Убойной силы"

Заслуженный артист России Александр Тютрюмов был крайне позитивным человеком, заявил актёр Сергей Селин, известный зрителю по роли Дукалиса в "Убойной силе". Они вместе играли в этом сериале.

"Жизнь любил, людей любил, его любили, самое главное. <...> Никогда не слышал от него нытья: "не могу", "не знаю". "Подумаю", "сделаем", "позвоним", "приезжай" — вот так всегда. Крайне позитивный человек был", — сказал Селин в беседе с News.ru.

Он признался, что был ошарашен новостью о смерти коллеги. По словам Селина, когда он узнал об этом, его хорошее настроение "моментально улетучилось".