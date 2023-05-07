"Спартак" и "Зенит" объявили стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ

Футбольные команды "Спартак" и "Зенит" объявили стартовые составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По информации на сайте Лиги, капитан московской команды Георгий Джикия остался на скамейке запасных.

Стартовый состав "Спартака" выглядит так: Александр Селихов (вратарь), Никита Чернов, Томаш Тавариш, Алексис Дуарте, Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс, Квинси Промес, Александр Соболев и Кейта Бальде.

Стартовый состав "Зенита": Михаил Кержаков (вратарь), Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком и Матео Кассьерра.

Встреча московской и петербургской команд началась в Санкт-Петербурге в воскресенье в 18:00 мск. Хозяева сразу забили гол. Мяч в ворота противника отправил Клаудиньо.