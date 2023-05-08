"Забирают без разбора": В Николаеве мобилизуют абсолютно всё мужское население

В Николаеве мобилизуют всех без разбора мужчин. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал представитель пророссийски настроенных активистов, называющих себя подпольем.

"Бесконечно носятся и забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации. Большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно по несколько сотен простых парней гибнут на передовой за киевский режим", — сообщил мужчина.

Он также обратился к женщинам и призвал их всячески помогать мужчинам избегать мобилизации. Подпольщик напомнил, что пока простые парни гибнут за киевский режим, "вояки из нацбатов" позируют для соцсетей и катаются в супермаркеты за покупками с англоязычными военными.