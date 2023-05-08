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8 мая, 04:19
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"Забирают без разбора": В Николаеве мобилизуют абсолютно всё мужское население

РИА "Новости": В Николаеве забирают всех мужчин в пункты мобилизации

В Николаеве мобилизуют всех без разбора мужчин. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал представитель пророссийски настроенных активистов, называющих себя подпольем.

"Бесконечно носятся и забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации. Большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно по несколько сотен простых парней гибнут на передовой за киевский режим", — сообщил мужчина.

Он также обратился к женщинам и призвал их всячески помогать мужчинам избегать мобилизации. Подпольщик напомнил, что пока простые парни гибнут за киевский режим, "вояки из нацбатов" позируют для соцсетей и катаются в супермаркеты за покупками с англоязычными военными.

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Ранее Лайф писал, что в начале мая на Украине ещё на три месяца продлили военное положение и мобилизацию. Напомним, что в феврале действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине было продлено на три месяца — до 19 мая.

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Unsplash

Арина Родионова
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