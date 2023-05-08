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8 мая, 05:18

В Госдуме объяснили, за что можно получить штраф в собственной квартире

Депутат Чаплин: Россияне могут получить штраф за шум в квартире ночью

Россияне могут получить штраф, не выходя из квартиры. Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА "Новости" объяснил, за что могут наказать граждан.

Во-первых, это шум. Временные рамки и размер наказания обычно устанавливаются региональным законодательством. В большинстве случаев это время с 22:00 до 07:00 и "тихий час" в обеденное время. По словам Чаплина, в Москве штраф за это нарушение составляет до двух тысяч рублей.

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Также парламентарий предупредил о штрафе за перепланировку. Желание перенести и убрать стены в квартире не всегда может быть разрешено законом. За это нарушение предусмотрен штраф до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, собственники квартир обязаны использовать жилплощадь только для проживания. Если жильё решили превратить в коммерческое помещение, грозит штраф до 1,5 тысячи рублей и запрет на ведение незаконной деятельности.

По словам Чаплина, оштрафовать могут и за курение на балконе. Если табачный дым или окурки попадают на имущество соседа, то человека могут обязать заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей. А если курить на детской площадке или в подъезде, то сумма взыскания вырастет вдвое. Кроме того, штраф до трёх тысяч рублей могут получить граждане, которые выбрасывают мусор в подъезд или разводят грязь в своей квартире, и к соседям бегут тараканы.

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Unsplash

Иван Косицын
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