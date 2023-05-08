В Москве доцент МЭИ после звонка "замглавы Минобрнауки" лишился 2 млн рублей

Доцент Московского энергетического института (МЭИ) стал жертвой телефонных мошенников и лишился более двух миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 61-летний преподаватель вёл лекцию в институте. Во время занятия в аудиторию зашёл его коллега и сообщил, что скоро доценту позвонит якобы замглавы Минобрнауки. По окончании лекции мужчине действительно в мессенджере позвонил неизвестный, представился чиновником, сообщил, что сейчас с ним свяжутся сотрудники ФСБ, и приказал строго соблюдать все их требования.

Опешивший преподаватель поверил, что общается с человеком из министерства, и далее успешно повёлся на классическую схему со звонками от "сотрудников спецслужб и ЦБ", которые посоветовали спрятать все накопления от "лиц, финансирующих терроризм, на безопасном счёте".

Мужчина снял все свои накопления и, как велели кураторы, закинул их через банкомат на карту того самого коллеги, который сопровождал доцента в тревожных "приключениях". Как только это произошло, карта была заблокирована. В итоге преподаватель лишился 2,1 миллиона рублей.

Сейчас полиция ищет мошенников и выясняет, оказался ли коллега пострадавшего преподавателя их сообщником или сам стал жертвой злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере". Максимальное наказание — десять лет колонии.