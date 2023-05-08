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8 мая, 11:53

В Москве доцент МЭИ после звонка "замглавы Минобрнауки" лишился 2 млн рублей

Доцент Московского энергетического института (МЭИ) стал жертвой телефонных мошенников и лишился более двух миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 61-летний преподаватель вёл лекцию в институте. Во время занятия в аудиторию зашёл его коллега и сообщил, что скоро доценту позвонит якобы замглавы Минобрнауки. По окончании лекции мужчине действительно в мессенджере позвонил неизвестный, представился чиновником, сообщил, что сейчас с ним свяжутся сотрудники ФСБ, и приказал строго соблюдать все их требования.

Опешивший преподаватель поверил, что общается с человеком из министерства, и далее успешно повёлся на классическую схему со звонками от "сотрудников спецслужб и ЦБ", которые посоветовали спрятать все накопления от "лиц, финансирующих терроризм, на безопасном счёте".

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Мужчина снял все свои накопления и, как велели кураторы, закинул их через банкомат на карту того самого коллеги, который сопровождал доцента в тревожных "приключениях". Как только это произошло, карта была заблокирована. В итоге преподаватель лишился 2,1 миллиона рублей.

Сейчас полиция ищет мошенников и выясняет, оказался ли коллега пострадавшего преподавателя их сообщником или сам стал жертвой злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере". Максимальное наказание — десять лет колонии.

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Ранее сообщалось, что основатель групп "Парк Горького" и "Цветы" Стас Намин попался на удочку телефонных воров и перевёл им около миллиона рублей сразу на несколько счетов.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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