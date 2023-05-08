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8 мая, 15:35

В Москве заживо сгорела известная художница

На северо-востоке Москвы нашли обгоревшее тело художницы Преображенской

<p>Художник-декоратор Лариса Преображенская. Обложка © VK /<a href="https://t.me/c/1873073156/19591" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Лариса Преображенская</a></p>

Художник-декоратор Лариса Преображенская. Обложка © VK / Лариса Преображенская

В Москве при жутких обстоятельствах погибла художник-декоратор Лариса Преображенская. Как сообщает МК, её обгоревшее тело нашли на территории бывшей промзоны на улице Добролюбова.

По данным издания, Преображенская арендовала помещение под склад и приехала туда вечером в минувшую пятницу, 5 мая. Охраннику она сообщила, что будет сжигать ненужные бумаги. Утром следующего дня он и нашёл её тело при обходе территории. Художницу удалось опознать лишь по найденным при ней документам.

На камерах видеонаблюдения в двенадцатом часу ночи была зафиксирована яркая вспышка. В связи с этим следователи предполагают, что Преображенская могла случайно поджечь себя. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Лариса Преображенская — основатель арт-студии по декору и оформлению свадеб. Вместе с тем художница создавала оригинальные инсталляции с насекомыми, которые выставлялись в Новой Третьяковке. Кроме того, она вела блог в соцсетях с 15-тысячной аудиторией.

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Наталья Исакова
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