Польша отчиталась о передаче Украине десяти истребителей
Глава Минобороны Польши Блащак: Украине переданы 10 истребителей МиГ-29
Польский кабмин отправил Киеву 10 истребителей МиГ-29. Такое заявление сделал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает CPAC.
"Мы отправили на Украину десять МиГ-29", — отметил он после встречи с коллегой из Канады Анитой Ананд в Оттаве.
13 апреля польские власти официально попросили Бундестаг одобрить поставки Украине истребителей МиГ-29 из запасов ГДР. В тот же день стало известно, что немецкая сторона разрешила Варшаве передать Киеву эти боевые самолёты.
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