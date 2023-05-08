Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

8 мая, 16:57

Польша отчиталась о передаче Украине десяти истребителей

Глава Минобороны Польши Блащак: Украине переданы 10 истребителей МиГ-29

Польский кабмин отправил Киеву 10 истребителей МиГ-29. Такое заявление сделал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает CPAC.

"Мы отправили на Украину десять МиГ-29", — отметил он после встречи с коллегой из Канады Анитой Ананд в Оттаве.

Украина возобновила поставки электроэнергии в Польшу

Украина возобновила поставки электроэнергии в Польшу

13 апреля польские власти официально попросили Бундестаг одобрить поставки Украине истребителей МиГ-29 из запасов ГДР. В тот же день стало известно, что немецкая сторона разрешила Варшаве передать Киеву эти боевые самолёты.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров