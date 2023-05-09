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9 мая, 01:27

"Не оставили выбора": Работа над приквелом "Игры престолов" остановлена

Джордж Мартин: Забастовка остановила работу над приквелом "Игры престолов"

<p>Кадр из сериала "Дом дракона". Обложка © <a href="https://hd.kinopoisk.ru/film/dd2ad962fd984c1bb7787932bb7266e4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a> / Режиссёр Клер Килнер</p>

Кадр из сериала "Дом дракона". Обложка © "Кинопоиск" / Режиссёр Клер Килнер

Работа над приквелом сериала "Игра престолов" прекращена. Об этом сообщил писатель Джордж Р.Р. Мартин. Он уточнил, что причиной остановки процесса стала забастовка Гильдии сценаристов США.

"Продолжается забастовка сценаристов. Никто, по крайней мере ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора", — сообщил Мартин.

Писатель рассказал на сайте, что пикеты стоят перед каждой студией и павильоном в Лос-Анджелесе, а также во многих других городах. Кабинет сценаристов сериала "Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь" под началом Айры Паркера участвует в акции протеста.

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Ранее Лайф писал, что съёмки "Очень странных дел" пришлось свернуть из-за забастовки сценаристов. Напомним, 2 мая Гильдия сценаристов США объявила первую за 15 лет забастовку. Кинодеятели требуют повысить зарплату и не использовать ИИ для создания сценариев на основе работ писателей. Из-за забастовки, в частности, уже приостановили производство популярных вечерних шоу Джимми Фэллона, Джимми Киммела, Стивена Кольбера и Сета Майерса. И, по всей видимости, акция повлияет на осенние премьеры сериальных сезонов, сценарии к которым, как правило, пишутся в мае или июне.

Арина Родионова
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