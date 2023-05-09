"Не оставили выбора": Работа над приквелом "Игры престолов" остановлена

Работа над приквелом сериала "Игра престолов" прекращена. Об этом сообщил писатель Джордж Р.Р. Мартин. Он уточнил, что причиной остановки процесса стала забастовка Гильдии сценаристов США.

"Продолжается забастовка сценаристов. Никто, по крайней мере ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора", — сообщил Мартин.

Писатель рассказал на сайте, что пикеты стоят перед каждой студией и павильоном в Лос-Анджелесе, а также во многих других городах. Кабинет сценаристов сериала "Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь" под началом Айры Паркера участвует в акции протеста.