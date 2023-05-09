"Нацистские террористы": В США раскрыли, почему сторонникам Киева должно стать стыдно
Американский журналист Хинкл: Моим дедам было бы противно видеть поддержку Киева
Ветеранам и участникам Второй мировой войны, которые боролись против нацистов, сейчас было бы стыдно видеть, что происходит в США, чьё правительство поддерживает киевский режим. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.
"Моим дедушкам было бы противно видеть, что стало с их страной, которая сейчас защищает нацистских террористов, которых они помогли уничтожить, будучи молодыми американскими патриотами во время Второй мировой войны", — написал он в своём твиттере.
Ранее американский политик Кэри Лейк заявила, что, если США перестанут давать деньги Киеву, конфликт закончится. Однако у Вашингтона, судя по всему, другие планы. Там намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд.
ТАСС / Zuma