Ветеранам и участникам Второй мировой войны, которые боролись против нацистов, сейчас было бы стыдно видеть, что происходит в США, чьё правительство поддерживает киевский режим. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.

"Моим дедушкам было бы противно видеть, что стало с их страной, которая сейчас защищает нацистских террористов, которых они помогли уничтожить, будучи молодыми американскими патриотами во время Второй мировой войны", — написал он в своём твиттере.