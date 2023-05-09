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9 мая, 06:52

Лайф узнал, что подарили гостям Парада Победы в Москве

Гости Парада Победы на Красной площади рассказали корреспонденту Лайфа, какие сувениры получили в качестве подарка.

Гостям Парада Победы в Москве подарили газету 1943 года и другие памятные подарки. Видео © LIFE

Всех зрителей парада на креслах ждали сюрпризы: сувенирные наборы в красных мешках с изображением золотой звезды со Спасской башней в центре и датами 1945–2023. В пакете у наших собеседников оказались конструктор вертолёта Ка-52 "Аллигатор", плащ, пилотка, медаль и номер газеты "Вечерняя Москва".

Парады в честь 78-й годовщины Победы прошли на Сахалине, в Новосибирске и Чите

Парады в честь 78-й годовщины Победы прошли на Сахалине, в Новосибирске и Чите

Пока в центре Москвы заканчиваются последние приготовления к Параду Победы. Прибывает техника, рассаживаются гости. Торжественное мероприятие в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся в 10:00 на Красной площади. Также сегодня планируется выступление президента России Владимира Путина.

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Николь Вербер
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