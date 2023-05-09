Лайф узнал, что подарили гостям Парада Победы в Москве

Гостям Парада Победы в Москве подарили газету 1943 года и другие памятные подарки. Видео © LIFE

Всех зрителей парада на креслах ждали сюрпризы: сувенирные наборы в красных мешках с изображением золотой звезды со Спасской башней в центре и датами 1945–2023. В пакете у наших собеседников оказались конструктор вертолёта Ка-52 "Аллигатор", плащ, пилотка, медаль и номер газеты "Вечерняя Москва".