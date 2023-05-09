В Госдуме призвали наградить бабушку, вставшую с иконой против пожара под Тюменью

Вся Россия стала свидетелем духовного подвига жительницы села Успенка Тюменской области, которую во время страшного пожара в доме спасла её молитва. В беседе с Лайфом первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в ГД Дмитрий Гусев предложил удостоить её награды за веру и бесстрашие.

"Вера всегда оставалась главным стержнем русского народа. В годы самых тяжёлых для России испытаний русский человек шёл в бой прежде всего за веру. Во времена СССР, когда церковь подвергалась гонениям, в самый тяжёлый для страны момент Великой Отечественной войны глава государства Иосиф Сталин принял решение о восстановлении роли православия. В атаку шли "за Родину, за Сталина", но тогда же признали, что "в окопах нет атеистов", — заметил депутат.

Именно православную веру сегодня пытаются побороть наши противники, подчеркнул Гусев, говоря об уничтожении православия на Украине. Однако "духовной силы русского народа нацисты боятся не меньше, чем военной мощи".

"Считаю важным поддерживать и укреплять веру в сердцах россиян. Прошу губернатора Тюменской области Александра Моора и митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия поощрить и наградить жительницу села Успенка за её духовный подвиг", — сказал парламентарий.

Депутат также напомнил о смелости жительницы Харьковской области Анны Ивановой, вышедшей к украинским нацистам со Знаменем Победы. Женщина не боялась, потому что тоже верила, подчеркнул Гусев.

"Вера — главное, что есть у человека. И не важно, христианин, мусульманин или буддист. Во время Великой Отечественной даже у неверующих советских солдат была вера в Победу", — заключил он.

С аналогичной идеей выступает общественное движение "Зов народа". Там напомнили, что молитва уже не раз спасала русский народ в самые трудные времена. Например, в XIV веке великий князь Дмитрий Иванович отправился в Троицкую обитель накануне сражения с беклярбеком и темником Золотой Орды Мамаем. Преподобный Сергий Радонежский не только благословил на битву, но и предрёк победу, которая прославила его и превратила в великую историческую фигуру — в Дмитрия Донского. Прошение направлено губернатору, главе областного ГУ МЧС и митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию.

"Это в очередной раз показывает, что подвиг может быть сделан не только физически, но и духовно, как эта женщина, молившаяся на коленях в селе Успенка за прекращение пожаров. Считаем её действия смелыми и самоотверженными, достойными вручения благодарственных писем и знаков отличия", — заметили в движении.