Зеленский понадеялся на снятие ограничений ЕС на экспорт украинского зерна

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ждёт от Евросоюза снятия всех ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции из страны.

"Обсудили ситуацию с экспортом нашей агропродукции… Меры от наших соседей не могут не разочаровывать. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы", — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев.

Зеленский добавил, что Украина предлагает создать консультационную группу для мониторинга проблемных вопросов. Также он подчеркнул, что Киев призывает европейских партнёров не принимать никакие решения по торговле без консультаций с ним.

Кроме того, украинский президент надеется, что ЕС проявит "политическую волю" и снимет с Украины все ранее введённые ограничения.