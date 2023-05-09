Зеленский понадеялся на снятие ограничений ЕС на экспорт украинского зерна
Зеленский ждёт от ЕС снятия ограничений на экспорт украинской сельхозпродукции
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ждёт от Евросоюза снятия всех ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции из страны.
"Обсудили ситуацию с экспортом нашей агропродукции… Меры от наших соседей не могут не разочаровывать. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы", — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев.
Зеленский добавил, что Украина предлагает создать консультационную группу для мониторинга проблемных вопросов. Также он подчеркнул, что Киев призывает европейских партнёров не принимать никакие решения по торговле без консультаций с ним.
Кроме того, украинский президент надеется, что ЕС проявит "политическую волю" и снимет с Украины все ранее введённые ограничения.
Напомним, ранее Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничение вводится временное — с 2 мая по 5 июня этого года. В ЕК уточнили, что, если возникнет необходимость, его могут продлить.
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