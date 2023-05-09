Вернувшаяся в Москву Алла Пугачёва с горечью вспомнила героев ВОВ
Пугачёва обратилась к "друзьям-однополчанам", воевавшим в Великую Отечественную
Алла Пугачёва обратилась к ветеранам Великой Отечественной, назвав их "друзьями-однополчанами". К соответствующему посту в социальных сетях Примадонна прикрепила свою детскую фотографию, где она стоит в окружении людей с орденами. Это стоп-кадр из документального фильма "Пришла и говорю" в 1985 года, в котором артистка сыграла главную роль.
Пост Аллы Пугачёвой, в котором она скучает по "друзьям-однополчанам". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
На втором фото Пугачёва запечатлена за столом с фронтовиками в парадных мундирах, с орденами и медалями. Оно сделано на встрече в квартире матери артистки Зинаиды Архиповной, которая работала в противовоздушной обороне во время Великой Отечественной войны.
"Где же вы теперь, друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня", — процитировала под кадрами звезда строчку из песни Василия Соловьёва-Седого на стихи Алексея Фатьянова
Ранее стало известно о визите Аллы Пугачёвой в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина. На них она прибыла в чёрном платье, длинном пальто и шляпе. В ходе мероприятия с ней даже поговорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС / Елизавета Клементьева