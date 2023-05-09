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9 мая, 13:58

Вернувшаяся в Москву Алла Пугачёва с горечью вспомнила героев ВОВ

Пугачёва обратилась к "друзьям-однополчанам", воевавшим в Великую Отечественную

Алла Пугачёва обратилась к ветеранам Великой Отечественной, назвав их "друзьями-однополчанами". К соответствующему посту в социальных сетях Примадонна прикрепила свою детскую фотографию, где она стоит в окружении людей с орденами. Это стоп-кадр из документального фильма "Пришла и говорю" в 1985 года, в котором артистка сыграла главную роль.

Пост Аллы Пугачёвой, в котором она скучает по "друзьям-однополчанам". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Пост Аллы Пугачёвой, в котором она скучает по "друзьям-однополчанам". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

На втором фото Пугачёва запечатлена за столом с фронтовиками в парадных мундирах, с орденами и медалями. Оно сделано на встрече в квартире матери артистки Зинаиды Архиповной, которая работала в противовоздушной обороне во время Великой Отечественной войны.

"Где же вы теперь, друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня", процитировала под кадрами звезда строчку из песни Василия Соловьёва-Седого на стихи Алексея Фатьянова

Пугачёву к могиле Юдашкина подвели за руку

Пугачёву к могиле Юдашкина подвели за руку

Ранее стало известно о визите Аллы Пугачёвой в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина. На них она прибыла в чёрном платье, длинном пальто и шляпе. В ходе мероприятия с ней даже поговорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Обложка ©

ТАСС / Елизавета Клементьева

Матвей Константинов
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    Комментарий

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    LimPoPoсегодня в 14:32

    Еврейка предала Ветеранов Великой Отечественной Войны и ещё измывается со словами из песни. Вообще совесть потеряла.

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