Вернувшаяся в Москву Алла Пугачёва с горечью вспомнила героев ВОВ

Алла Пугачёва обратилась к ветеранам Великой Отечественной, назвав их "друзьями-однополчанами". К соответствующему посту в социальных сетях Примадонна прикрепила свою детскую фотографию, где она стоит в окружении людей с орденами. Это стоп-кадр из документального фильма "Пришла и говорю" в 1985 года, в котором артистка сыграла главную роль.

Пост Аллы Пугачёвой, в котором она скучает по "друзьям-однополчанам". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

На втором фото Пугачёва запечатлена за столом с фронтовиками в парадных мундирах, с орденами и медалями. Оно сделано на встрече в квартире матери артистки Зинаиды Архиповной, которая работала в противовоздушной обороне во время Великой Отечественной войны.