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10 мая, 15:45

Почему важно говорить о своих чувствах в отношениях и как это правильно делать

Спорим, вы задумывались, как парам удаётся сохранить романтические отношения на протяжении десятилетий. Ответ есть — коммуникация. В материале обсуждаем, зачем говорить о своих чувствах и на что обречены те, кто этого не желает.

В отношениях между людьми часто возникают конфликты и недопонимание, которые часто приводят к расставанию. Однако рядовой причиной этих проблем является страх выразить свои чувства и эмоции. Говорить о которых в отношениях необходимо, чтобы создать более доверительную и близкую связь между партнёрами и предотвратить конфликты. Рассмотрим, почему это важно и как это сделать правильно.

1. Создают более доверительную связь

Если вы говорите о переживаниях: радости, разочаровании или страхе, то помогаете создать более доверительную и близкую связь с партнёром. Зная, что чувства и эмоции могут быть высказаны, возлюбленные могут лучше понимать друг друга и создавать более глубокие связи. Это помогает укрепить отношения и сделать их долговечными, а также создать более комфортную и приятную атмосферу в паре.

2. Разговоры о чувствах предотвращают конфликты

Разговоры о своих чувствах в отношениях помогают предотвратить недопонимание и конфликты, которые в особенно запущенных случаях могут привести даже к расставанию. Когда партнёры делятся всем тем, что на душе, то лучше понимают друг друга. Что, в свою очередь, очевидно, помогает избежать конфликтов и споров, отнимающих так много эмоциональной энергии.

3. Понимание себя и партнёра

Как правильно выражать свои чувства в отношениях? Фото © Shutterstock

Как правильно выражать свои чувства в отношениях? Фото © Shutterstock

Когда вы оба открыто говорите о чувствах, то помогаете и себе, и любимому человеку. Во-первых, осознаёте собственные потребности и желания. Во-вторых, это помогает лучше понимать партнёра и его эмоции. А когда вы точно знаете, как ваш любимый человек смотрит на этот мир, что в приоритете, сделать отношения с ним более здоровыми и счастливыми уже не кажется такой непосильной задачей.

4. Разговоры помогают создать более крепкую связь

Если научитесь выражать свои чувства и эмоции правильно и открыто, это также поможет создать более крепкую и доверительную связь между возлюбленными. Раскрываясь друг перед другом больше и больше, любовь и понимание будут только расти… Ну, или нет.

5. Разговоры помогают расстаться. И слава богу!

Почему важно говорить о своих чувствах в отношениях и как это сделать? Фото © Shutterstock

Почему важно говорить о своих чувствах в отношениях и как это сделать? Фото © Shutterstock

Скажем честно, не все отношения нам нужны. Но если вы вдруг оказались именно в тех самых, неподходящих, выйти из них как можно раньше — лучший вариант развития событий. Но для того, чтобы понять, стоит ли игра свеч, нужно разговаривать со своим партнёром, и как можно больше.

Если вы хотите выразить чувства, но не знаете как, попробуйте эти советы

  1. Начните с малого. Например, попробуйте выразить искреннюю благодарность за последнее действие, что партнёр сделал для вас.
  2. Используйте "я-сообщения". Вместо того чтобы обвинять вторую половинку, расскажите, как вы себя чувствуете. Например, "Я чувствую обиду, когда ты говоришь со мной таким тоном".
  3. Не бойтесь быть уязвимыми. Часто люди остерегаются выражать свои чувства, потому что опасаются быть оскорблёнными или отвергнутыми. Однако часто именно уязвимость помогает создать более глубокую связь между партнёрами.
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Обложка ©

 Shutterstock

Сергей Трофимов
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