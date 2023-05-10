Вашингтон не будет вслед за Лондоном отправлять Киеву ракеты большой дальности

Белый дом не планирует вслед за Великобританией передавать Украине ракеты дальнего радиуса действия, в частности ATACMS. Об этом пишет американская газета Politico.

"Благодаря возможности попадания британских ракет на Украину команда президента Джо Байдена тихо вздохнула с облегчением. Они надеются, что это заставит замолчать критиков, которые хотят, чтобы США отправили ATACMS", — сообщает издание со ссылкой на источники.

В свою очередь, Лондон намерен отправить Киеву ракеты с той же дальностью действия, что и у ATACMS. Штаты же, обладая не таким большим арсеналом этих ракет, чтобы их кому-то поставлять, продолжат передавать Украине средства противовоздушной обороны типа Patriots, боеприпасы и бронетехнику.