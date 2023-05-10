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9 мая, 22:54

Вашингтон не будет вслед за Лондоном отправлять Киеву ракеты большой дальности

Politico: США не планируют передавать Украине ракеты большой дальности

Белый дом не планирует вслед за Великобританией передавать Украине ракеты дальнего радиуса действия, в частности ATACMS. Об этом пишет американская газета Politico.

"Благодаря возможности попадания британских ракет на Украину команда президента Джо Байдена тихо вздохнула с облегчением. Они надеются, что это заставит замолчать критиков, которые хотят, чтобы США отправили ATACMS", — сообщает издание со ссылкой на источники.

В свою очередь, Лондон намерен отправить Киеву ракеты с той же дальностью действия, что и у ATACMS. Штаты же, обладая не таким большим арсеналом этих ракет, чтобы их кому-то поставлять, продолжат передавать Украине средства противовоздушной обороны типа Patriots, боеприпасы и бронетехнику.

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Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов. В него входят дополнительные системы ПВО, боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных образцов такой техники, их ракет и РЛС с украинскими аналогами, а также боеприпасы для противодействия беспилотникам и снаряды калибра 155 миллиметров. В Пентагоне уточнили, что очередной пакет помощи не связан с ближайшими планами Киева.

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Wikipedia

Ольга Платонова
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