Вашингтон не будет вслед за Лондоном отправлять Киеву ракеты большой дальности
Politico: США не планируют передавать Украине ракеты большой дальности
Белый дом не планирует вслед за Великобританией передавать Украине ракеты дальнего радиуса действия, в частности ATACMS. Об этом пишет американская газета Politico.
"Благодаря возможности попадания британских ракет на Украину команда президента Джо Байдена тихо вздохнула с облегчением. Они надеются, что это заставит замолчать критиков, которые хотят, чтобы США отправили ATACMS", — сообщает издание со ссылкой на источники.
В свою очередь, Лондон намерен отправить Киеву ракеты с той же дальностью действия, что и у ATACMS. Штаты же, обладая не таким большим арсеналом этих ракет, чтобы их кому-то поставлять, продолжат передавать Украине средства противовоздушной обороны типа Patriots, боеприпасы и бронетехнику.
Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов. В него входят дополнительные системы ПВО, боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных образцов такой техники, их ракет и РЛС с украинскими аналогами, а также боеприпасы для противодействия беспилотникам и снаряды калибра 155 миллиметров. В Пентагоне уточнили, что очередной пакет помощи не связан с ближайшими планами Киева.