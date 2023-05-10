Песков: Реакция США на слова Буданова о русских не соответствует сказанному
Россия "отфиксировала" реакцию Вашингтона на слова начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности "убивать россиян", она не соответствует характеру сказанного. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышали ответ представителя Госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слово "осуждение" не прозвучало, но, по крайней мере, было сказано, что не одобряют. Конечно, это не та формулировка, которая, с нашей точки зрения, соответствовала бы чудовищности сказанного украинским представителем. Но мы отфиксировали", — сказал он.
Песков также обратил внимание, что заявление Буданова никак не прокомментировали в Европе.
Напомним, Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что украинские власти убивали и будут убивать россиян в любой точке мира. Дмитрий Песков тогда назвал эти слова чудовищными и заявил, что подобные высказывания подтверждают правильность решения Владимира Путина начать специальную военную операцию. В Госдепе отреагировали на шокирующее заявление Буданова весьма сдержанно.
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