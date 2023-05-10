Песков: Реакция США на слова Буданова о русских не соответствует сказанному

"Мы слышали ответ представителя Госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слово "осуждение" не прозвучало, но, по крайней мере, было сказано, что не одобряют. Конечно, это не та формулировка, которая, с нашей точки зрения, соответствовала бы чудовищности сказанного украинским представителем. Но мы отфиксировали", — сказал он.