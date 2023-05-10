Трампу предрекли разорение при появлении новых жертв его повышенного либидо

Накануне нью-йоркский суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах к журналистке издания Elle и писательнице Джин Кэрролл. Политолог-американист Борис Межуев считает, что скоро таких женщин может стать больше: оппоненты Трампа используют все инструменты, чтобы помешать ему в предвыборной гонке.

"Я не думаю, что конкретно этот приговор может сыграть серьёзную роль в избирательной кампании Трампа на выборах президента США-2024. Но проблема в том, что таких женщин, как Джин Кэрролл, может оказаться довольно много. И все вместе они, предъявив соответствующие иски, могут привести Дональда Трампа к банкротству. Ну или, по крайней мере, к серьёзным финансовым проблемам", — сказал Межуев в беседе с РИА ФАН.

По решению суда Трамп обязан выплатить журналистке компенсацию морального вреда в 2 миллиона долларов, а также заплатить ещё 3 миллиона по гражданскому иску о клевете.

Политолог отметил, что "манера Трампа ухаживать за дамами всегда была довольно навязчивой", а сейчас в Америке можно подпасть под статью за что угодно. При этом подобный приговор суда скорее прибавит Трампу очков перед выборами, поскольку "новый пуританизм" общество в США воспринимает очень болезненно.

С юридической же точки зрения "дело Кэрролл" не приведёт к снятию экс-президента США с выборов, только к финансовым потерям, уверен Межуев.