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10 мая, 14:36

ЕС выставил Сербии антироссийский ультиматум для принятия страны в альянс

Европарламент: Сербия должна ввести санкции против России для вступления в ЕС

Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз будут продолжаться только в случае присоединения Белграда к антироссийским санкциям. Об этом следует из сообщения, опубликованного на сайте Европарламента.

"Переговоры с Белградом о вступлении в ЕС должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России и добьётся значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ", — заявили депутаты Европарламента.

Они отметили важность верховенства права и соблюдения основных прав человека, а также указали на необходимость функционирования демократических институтов и приверженности европейским правам и ценностям. Кроме того, парламентарии заявили, что ждут от республики соблюдения европейского внешнеполитического курса, в частности, по конфликту на Украине.

Глава МИД Сербии резко ответил Западу на требование санкций против России

Глава МИД Сербии резко ответил Западу на требование санкций против России

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказывал о непрецендентном давлении на страну со стороны Запада из-за нежелания поддержать антироссийские санкции. Политик уже давно заявлял, что страна не поддерживает западные ограничения из-за позиции военного нейтралитета. При этом и сейчас его позиция не поменялась.

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Николь Вербер
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