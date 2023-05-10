ЕС выставил Сербии антироссийский ультиматум для принятия страны в альянс

Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз будут продолжаться только в случае присоединения Белграда к антироссийским санкциям. Об этом следует из сообщения, опубликованного на сайте Европарламента.

"Переговоры с Белградом о вступлении в ЕС должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России и добьётся значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ", — заявили депутаты Европарламента.

Они отметили важность верховенства права и соблюдения основных прав человека, а также указали на необходимость функционирования демократических институтов и приверженности европейским правам и ценностям. Кроме того, парламентарии заявили, что ждут от республики соблюдения европейского внешнеполитического курса, в частности, по конфликту на Украине.