ЕС выставил Сербии антироссийский ультиматум для принятия страны в альянс
Европарламент: Сербия должна ввести санкции против России для вступления в ЕС
Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз будут продолжаться только в случае присоединения Белграда к антироссийским санкциям. Об этом следует из сообщения, опубликованного на сайте Европарламента.
"Переговоры с Белградом о вступлении в ЕС должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России и добьётся значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ", — заявили депутаты Европарламента.
Они отметили важность верховенства права и соблюдения основных прав человека, а также указали на необходимость функционирования демократических институтов и приверженности европейским правам и ценностям. Кроме того, парламентарии заявили, что ждут от республики соблюдения европейского внешнеполитического курса, в частности, по конфликту на Украине.
Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказывал о непрецендентном давлении на страну со стороны Запада из-за нежелания поддержать антироссийские санкции. Политик уже давно заявлял, что страна не поддерживает западные ограничения из-за позиции военного нейтралитета. При этом и сейчас его позиция не поменялась.
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