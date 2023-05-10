Команду Зеленского привёл в негодование прогноз Борреля о капитуляции ВСУ за три дня

В офисе Владимира Зеленского не согласились с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, заявившим, что конфликт на Украине закончится через три дня после прекращения военной помощи Запада. Советник главы офиса Михаил Подоляк считает, что будет ровно наоборот.