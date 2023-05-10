Команду Зеленского привёл в негодование прогноз Борреля о капитуляции ВСУ за три дня
Подоляк осудил слова Борреля о конце конфликта на Украине без помощи Запада
В офисе Владимира Зеленского не согласились с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, заявившим, что конфликт на Украине закончится через три дня после прекращения военной помощи Запада. Советник главы офиса Михаил Подоляк считает, что будет ровно наоборот.
"Прекращение поставок вооружения на Украину абсолютно точно "не прекращает войну немедленно". Это чистой воды оксюморон. Единственное решение — немедленный вывод российских войск с иностранной суверенной территории", — написал Подоляк в "Твиттере", добавив, что прекращение поставок "означает лишь увеличение масштабов войны".
Напомним, ранее Боррель заявил, что без западной помощи Украина сдастся в течение нескольких дней. При этом дипломат считает, что Евросоюз не является воюющей стороной, поскольку не принимает участия в конфликте напрямую. Директор разведки США Эврил Хэйнс также считает, что без военной помощи Запада ВСУ ждёт провал.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo