Аутизм по наследству: Какие патологии грозят детям от пожилых отцов вроде Роберта де Ниро

Репродуктивный период женщин весьма ограничен, однако и пожилых мужчин трудно назвать идеальными отцами с точки зрения здоровья. Об этом Лайфу сказала репродуктолог клиники NGC, кандидат медицинских наук Валентина Денисова, комментируя рождение ребёнка у 79-летнего актёра Роберта де Ниро.

Репродуктолог клиники NGC, кандидат медицинских наук Валентина Денисова рассказала о рисках позднего отцовства. Фото предоставлено героем публикации.

Она напомнила, что традиционно к группе риска относят только женщин, так как роды лет в 50 — это огромная нагрузка для организма. Всё дело в том, что с возрастом яйцеклеток становится меньше по количеству, а также страдает их качество, что увеличивает риски рождения детей с синдромом Дауна и другими патологиями. Кроме того, престарелой женщине будет тяжело выносить ребёнка, возможны гипертензивные расстройства, развитие гестационного сахарного диабета, преэклампсия.

"Даже если мы возьмём донорские яйцеклетки и перенесём женщине эмбрион с хорошим набором хромосом, то всё равно с возрастом у женщины накапливаются различные соматические и гинекологические патологии, увеличиваются некоторые акушерские риски", — добавила она.