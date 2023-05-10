Аутизм по наследству: Какие патологии грозят детям от пожилых отцов вроде Роберта де Ниро
Врач Денисова рассказала о риске аутизма у детей, рождённых от престарелых отцов
Роберт де Ниро. Фото © Getty Images / Dia Dipasupil
Репродуктивный период женщин весьма ограничен, однако и пожилых мужчин трудно назвать идеальными отцами с точки зрения здоровья. Об этом Лайфу сказала репродуктолог клиники NGC, кандидат медицинских наук Валентина Денисова, комментируя рождение ребёнка у 79-летнего актёра Роберта де Ниро.
Репродуктолог клиники NGC, кандидат медицинских наук Валентина Денисова рассказала о рисках позднего отцовства. Фото предоставлено героем публикации.
Она напомнила, что традиционно к группе риска относят только женщин, так как роды лет в 50 — это огромная нагрузка для организма. Всё дело в том, что с возрастом яйцеклеток становится меньше по количеству, а также страдает их качество, что увеличивает риски рождения детей с синдромом Дауна и другими патологиями. Кроме того, престарелой женщине будет тяжело выносить ребёнка, возможны гипертензивные расстройства, развитие гестационного сахарного диабета, преэклампсия.
"Даже если мы возьмём донорские яйцеклетки и перенесём женщине эмбрион с хорошим набором хромосом, то всё равно с возрастом у женщины накапливаются различные соматические и гинекологические патологии, увеличиваются некоторые акушерские риски", — добавила она.
А вот у мужчин на протяжении всей жизни могут образовываться сперматозоиды, поэтому шансы отцовства сохраняются и в 80 лет. Однако генетические риски есть, хотя и в меньшей степени, чем у женщин, предупредила Денисова. Так, у детей пожилых пап может развиваться аутизм. Поэтому всему своё время, в том числе и для зачатия ребёнка, подытожила медик.
Напомним, у 79-летнего американского актёра Роберта де Ниро родился седьмой ребёнок. Пол малыша, как и имя его матери, пока не уточняются. По словам актёра, он старается быть любящим родителем, но иногда становится строгим. А итальянский модельер Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз в 82 года.