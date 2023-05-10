Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

10 мая, 15:31

Аутизм по наследству: Какие патологии грозят детям от пожилых отцов вроде Роберта де Ниро

Врач Денисова рассказала о риске аутизма у детей, рождённых от престарелых отцов

<p>Роберт де Ниро. Фото © Getty Images / Dia Dipasupil</p>

Роберт де Ниро. Фото © Getty Images / Dia Dipasupil

Репродуктивный период женщин весьма ограничен, однако и пожилых мужчин трудно назвать идеальными отцами с точки зрения здоровья. Об этом Лайфу сказала репродуктолог клиники NGC, кандидат медицинских наук Валентина Денисова, комментируя рождение ребёнка у 79-летнего актёра Роберта де Ниро.

Репродуктолог клиники NGC, кандидат медицинских наук Валентина Денисова рассказала о рисках позднего отцовства. Фото предоставлено героем публикации.

Репродуктолог клиники NGC, кандидат медицинских наук Валентина Денисова рассказала о рисках позднего отцовства. Фото предоставлено героем публикации.

Она напомнила, что традиционно к группе риска относят только женщин, так как роды лет в 50 — это огромная нагрузка для организма. Всё дело в том, что с возрастом яйцеклеток становится меньше по количеству, а также страдает их качество, что увеличивает риски рождения детей с синдромом Дауна и другими патологиями. Кроме того, престарелой женщине будет тяжело выносить ребёнка, возможны гипертензивные расстройства, развитие гестационного сахарного диабета, преэклампсия.

"Даже если мы возьмём донорские яйцеклетки и перенесём женщине эмбрион с хорошим набором хромосом, то всё равно с возрастом у женщины накапливаются различные соматические и гинекологические патологии, увеличиваются некоторые акушерские риски", — добавила она.

А вот у мужчин на протяжении всей жизни могут образовываться сперматозоиды, поэтому шансы отцовства сохраняются и в 80 лет. Однако генетические риски есть, хотя и в меньшей степени, чем у женщин, предупредила Денисова. Так, у детей пожилых пап может развиваться аутизм. Поэтому всему своё время, в том числе и для зачатия ребёнка, подытожила медик.

7 обследований, которые нужно пройти перед беременностью

7 обследований, которые нужно пройти перед беременностью

Напомним, у 79-летнего американского актёра Роберта де Ниро родился седьмой ребёнок. Пол малыша, как и имя его матери, пока не уточняются. По словам актёра, он старается быть любящим родителем, но иногда становится строгим. А итальянский модельер Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз в 82 года.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Дети
  • Роберт Дениро
  • Кино и сериалы
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров