МИД РФ вызвал польского дипломата Щлядевского после провокации 9 Мая в Варшаве
Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский был вызван 10 мая в российский МИД после провокации, устроенной в День Победы на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. В этот день "при сознательном бездействии польских властей" была сорвана церемония возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма, говорится в сообщении ведомства.
"Этот вопиющий акт стал очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы, вся русофобская политика которой направлена на извращение истории Второй мировой войны в стремлении вытравить из памяти поляков благодарность доблестным воинам Красной армии, освободившим их страну от ужасов нацизма. История такого глумления не прощает и воздаст сторицей тем, кто не учит её уроков", — сообщает пресс-служба МИДа.
Польскому дипломату был заявлен протест в связи с "антироссийской вакханалией". В министерстве предупредили, что не будут "просто фиксировать" эти проявления, адекватные ответные меры не заставят себя долго ждать.
Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал решение властей Польши о переименовании Калининграда в Крулевец. По его словам, эта инициатива, как и инцидент, случившийся в День Победы на мемориальном кладбище советских воинов, где российскому послу Сергею Андрееву не дали возложить венок, уже больше, чем русофобия. Лайф публиковал видео инцидента.
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