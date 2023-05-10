МИД РФ вызвал польского дипломата Щлядевского после провокации 9 Мая в Варшаве

Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский был вызван 10 мая в российский МИД после провокации, устроенной в День Победы на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. В этот день "при сознательном бездействии польских властей" была сорвана церемония возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма, говорится в сообщении ведомства.

"Этот вопиющий акт стал очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы, вся русофобская политика которой направлена на извращение истории Второй мировой войны в стремлении вытравить из памяти поляков благодарность доблестным воинам Красной армии, освободившим их страну от ужасов нацизма. История такого глумления не прощает и воздаст сторицей тем, кто не учит её уроков", — сообщает пресс-служба МИДа.