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10 мая, 17:20

Власти Челябинска высказались о присвоении городу звания "уральского Чикаго" в "Гриффинах"

Власти Челябинска назвали вымыслом показанный в "Гриффинах" образ города

<p>Станция "Челябинск" по мнению авторов "Гриффинов". Обложка © Twitter / Family Guy</p>

Станция "Челябинск" по мнению авторов "Гриффинов". Обложка © Twitter / Family Guy

Жителям Челябинска и всей России очевидно, что показанный в 19-м и 20-м эпизодах 21-го сезона сериала "Гриффины" образ Челябинска не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе городской администрации.

"Всем — и жителям России, и жителям Челябинска, — очевидно, что вымысел американских мультипликаторов не соответствует действительности. Тут добавить нечего. Как администрации города, нам трудно судить, стоит ли запрещать к показу какие-либо мультфильмы", рассказали там.

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Напомним, в вышеназванных эпизодах "Гриффинов" Челябинск предстаёт перед зрителями как "уральский Чикаго" — запущенный, грязный, угасающий и депрессивный город алкоголиков, заражённый радиацией. Жители мегаполиса, по мнению создателей, носят "быдло-чёлки" (свисающие со лба волосы при полностью лысой голове) и читают газету "Россия вчера". Депутат Госдумы Яна Лантратова назвала показанный образ "намеренно оскорбительным" и призвала оградить от сериала детей.

Матвей Константинов
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