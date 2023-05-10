Власти Челябинска высказались о присвоении городу звания "уральского Чикаго" в "Гриффинах"
Власти Челябинска назвали вымыслом показанный в "Гриффинах" образ города
Станция "Челябинск" по мнению авторов "Гриффинов". Обложка © Twitter / Family Guy
Жителям Челябинска и всей России очевидно, что показанный в 19-м и 20-м эпизодах 21-го сезона сериала "Гриффины" образ Челябинска не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе городской администрации.
"Всем — и жителям России, и жителям Челябинска, — очевидно, что вымысел американских мультипликаторов не соответствует действительности. Тут добавить нечего. Как администрации города, нам трудно судить, стоит ли запрещать к показу какие-либо мультфильмы", — рассказали там.
Напомним, в вышеназванных эпизодах "Гриффинов" Челябинск предстаёт перед зрителями как "уральский Чикаго" — запущенный, грязный, угасающий и депрессивный город алкоголиков, заражённый радиацией. Жители мегаполиса, по мнению создателей, носят "быдло-чёлки" (свисающие со лба волосы при полностью лысой голове) и читают газету "Россия вчера". Депутат Госдумы Яна Лантратова назвала показанный образ "намеренно оскорбительным" и призвала оградить от сериала детей.