Волейболистки московского "Динамо" в восьмой раз стали чемпионками России

Волейболистки московского "Динамо" победили калининградский "Локомотив" в четвёртом матче финальной серии чемпионата России и выиграли турнир. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 3:1 (27:29, 25:23, 28:26, 25:21).

"Зенит" обыграл "Спартак" и в девятый раз стал чемпионом России

Ранее Лайф рассказывал, что организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре попросили российских болельщиков покинуть трибуны за то, что на них были георгиевские ленточки. Они отказались их снять и теперь не смогут посещать подобные первенства. В Федерации дзюдо РФ сочли правомерным удаление россиян из-за георгиевской ленты.