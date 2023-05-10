Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

10 мая, 19:14

Волейболистки московского "Динамо" в восьмой раз стали чемпионками России

<p>Волейболистки "Динамо" стали чемпионами России. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/volleyVFV/11145" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Всероссийская федерация волейбола</a></p>

Волейболистки "Динамо" стали чемпионами России. Обложка © T.me / Всероссийская федерация волейбола

Волейболистки московского "Динамо" победили калининградский "Локомотив" в четвёртом матче финальной серии чемпионата России и выиграли турнир. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 3:1 (27:29, 25:23, 28:26, 25:21).

Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 3:1 в пользу столичного клуба.

"Динамо" прервало двухлетнюю победную серию "Локомотива", в восьмой раз в истории став чемпионом страны.

"Зенит" обыграл "Спартак" и в девятый раз стал чемпионом России

"Зенит" обыграл "Спартак" и в девятый раз стал чемпионом России

Ранее Лайф рассказывал, что организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре попросили российских болельщиков покинуть трибуны за то, что на них были георгиевские ленточки. Они отказались их снять и теперь не смогут посещать подобные первенства. В Федерации дзюдо РФ сочли правомерным удаление россиян из-за георгиевской ленты.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Волейбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров