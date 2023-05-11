Автора книги о скорби после смерти мужа в США заподозрили в его убийстве

Жительнице американского города Камас, штат Юта, которая после смерти мужа написала детскую книгу о том, как пережить утрату, предъявлено обвинение в убийстве мужчины. Об этом пишет NBC News.

Супруг 33-летней Коури Ричинс Эрик умер 4 марта 2022 года в их доме. Через год после произошедшего женщина выпустила книгу для детей, в которой поделилась тем, как справиться с горем после потери близкого человека. Она посвятила книгу "замечательному мужу и чудесному отцу наших детей".

Как рассказала вдова следователям, перед смертью супруга они праздновали покупку дома для её бизнеса. Женщина приготовила возлюбленному коктейль "Московский мул" и принесла его в спальню, где Эрик его выпил. Сама Ричинс якобы заснула в комнате у ребёнка, так как тот страдает от ночных кошмаров. Утром женщина обнаружила супруга мёртвым.

Вскрытие показало, что Ричинс умер от передозировки фентанила, содержание которого в его крови в пять раз превышало смертельную дозу. Вероятно, мужчина принял наркотик перорально. Полицейские установили, что ранее Эрик рассказал другу, что подозревает жену в попытке его отравить после ужина на День святого Валентина за несколько недель до смерти.

Полиция арестовала жену американца по обвинению в преднамеренном убийстве и трёх эпизодах хранения запрещённых веществ с целью сбыта. В мобильном телефоне Коури полицейские нашли переписку со знакомым, который во время допроса рассказал, что женщина обращалась к нему несколько раз с декабря 2021 года по февраль 2022 года и просила достать рецептурные болеутоляющие препараты. За четыре дня до смерти Эрика мужчина передал Коури от 15 до 30 таблеток фентанила, за которые она заплатила 900 долларов (68,9 тысячи рублей).

Дело об убийстве Ричинса рассматривается в суде. Написанную подозреваемой книгу изъяли из продажи.