В ОП РФ назвали правильной позицию ЕС, ужесточающую сферу кибербезопасности

Инициатива ЕС ужесточить правила в сфере кибербезопасности очень показательна, таким образом европейцы постепенно приходят к выстраиванию собственного цифрового суверенитета. Об этом в беседе с Лайфом заявил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов.

"Вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных пользователей волнуют законодателей по всему миру. И инициатива властей ЕС наглядно демонстрирует эту тенденцию. Российские законодатели и регулятор также активно занимаются решением проблем безопасности граждан в цифровом пространстве. Открытие официальных представительств технологических гигантов в тех юрисдикциях, где они осуществляют свою деятельность, является важным условием для обеспечения выполнения законов этих государств, а также построения с ними эффективного диалога", — сказал эксперт.

Виноградов напомнил, что в России в 2022 году вступил в силу закон о "приземлении" IT-гигантов. Европейские законодатели, как и российские, обращают внимание на одну и ту же проблематику, указал наш собеседник. Их волнуют вопросы защиты персональных данных, распространения деструктивного контента и иногда неправомерного поведения американских корпораций. Проблема недобросовестного поведения транснациональных платформ, касающаяся распространения противоправного контента и уклонения от уплаты налогов, актуальна для большинства государств, поэтому разработка законодательной базы для противодействия таким злоупотреблениям активно ведётся как в России, так и в Европе.

Специалист отметил, что в России проблему чрезмерного злоупотребления иностранными IT-гигантами своим положением осознали уже давно, именно поэтому был принят ряд немаловажных законов. Инициатива ЕС ещё раз показывает, что мы и европейские страны развиваемся в едином цифровом тренде, подытожил Виноградов.