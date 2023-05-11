Telegram удалил из официального канала пост с критикой властей Бразилии

Мессенджер Telegram по решению Верховного суда Бразилии удалил из официального канала в стране пост, в котором критиковал бразильские власти за проект закона о борьбе с дезинформацией в социальных сетях. Об этом сообщает портал G1.

Публикация была расценена как нападение на Национальный Конгресс, Судебную систему и, в целом, демократию в Бразилии. По мнению суда, она искажала дискуссию о регулировании социальных сетей и провоцировала пользователей склонить парламентариев к определённому решению. За неисполнение решения мессенджеру грозила приостановка работы на 72 часа.

В сообщении говорилось, что принятие в Бразилии закона о борьбе с фейковыми новостями "положит конец свободе выражения мнений". Документ подразумевает уголовную ответственность за распространение ложной информации с помощью ботов, при этом "предоставляет слишком расплывчатые определения незаконного контента". В Telegram отмечали, в случае принятия закона подобные им компании, возможно, будут вынуждены прекратить предоставлять услуги в стране.