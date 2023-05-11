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11 мая, 05:00

Режем правильно: Россиянам объяснили, зачем выбирать сучкорез, секатор или кусторез

Эксперт Чихринова назвала отличия садовых ножниц, секатора и сучкореза

Жизнь любого садовода могут облегчить специальные инструменты. Главное — правильно ими пользоваться. Эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Александра Чихринова рассказала Лайфу, в чём разница между садовыми ножницами, секатором, кусторезом и сучкорезом, и объяснила, в каких случаях они пригодятся.

По словам эксперта, садовые ножницы внешне напоминают обычные канцелярские. Ими можно срезать цветы для букета, подровнять живую изгородь, убрать увядшие листья с растений или подстричь траву в труднодоступных местах. Причём в последнем случае особенно незаменимы поворотные садовые ножницы, которые дают возможность регулировать угол наклона лезвий до 360 градусов.

Справиться с большим объёмом работ позволит кусторез. Его отличают длинные лезвия и рукоятки, благодаря чему инструмент захватывает сразу несколько веток. Кусторезы с узкими, гладкими лезвиями используют для среза листьев и мягких стеблей, а с длинными — для подрезки растений с более толстыми побегами. Волнообразные лезвия эффективны при работе с хвойными породами деревьев и растениями с разветвлённой структурой, например лозой. Чем шире куст, тем длиннее должно быть лезвие. Кроме того, существуют аккумуляторные кусторезы, которые значительно облегчают труд при выравнивании большого количества растительности.

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Ещё один полезный инструмент — секатор. Он имеет полукруглое лезвие, которое позволяет подрезать ветки кустов и деревьев диаметром до 25 мм. С его помощью можно сформировать крону невысокого кустарника. Контактный секатор имеет подвижное верхнее лезвие и неподвижное нижнее, служащее упором. Такое строение даёт возможность оптимально распределить нагрузку при работе. У плоскостного секатора оба лезвия подвижные, как у ножниц. Он понадобится для работы с молодыми тонкими побегами и цветами. Для подрезания большого количества насаждений пригодится секатор с силовым рычажным приводом.

Наконец, сучкорез. Этот инструмент имеет силовой привод, который в несколько раз увеличивает режущее усилие. Длина его телескопической рукояти в разложенном виде может достигать двух метров. Такие параметры позволяют обрезать расположенные высоко ветки толщиной от 25 до 50 мм без использования лестницы. Принцип работы сучкореза схож с секатором, поэтому по типу рабочей части они также делятся на плоскостные и контактные.

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Чихринова также предупредила, что при эксплуатации садового ручного инвентаря необходимо соблюдать ряд правил для обеспечения безопасности. Во-первых, использовать его можно только по прямому назначению. Во-вторых, перед работой нужно проверить исправность инструментов: лезвия должны быть остро заточены, а рукоятки — надёжно закреплены. Для защиты рук следует надевать перчатки, они предохранят от порезов и образования мозолей.

Ранее в беседе с Лайфом депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин рассказал, как правильно посеять газон на даче. Он разъяснил, какие виды газонной травы существуют и какому из них лучше отдать предпочтение в той или иной ситуации.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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