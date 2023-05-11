СК выяснил, что Киев готовил нападение на Донбасс в марте 2022 года с выходом на границы России
Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс в марте 2022 года
Киев готовил нападение на Донбасс в марте 2022 года с выходом на границы РФ. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин со ссылкой на документы, подтверждающие план атаки.
"Мы проводим большую следственную работу на территориях Донбасса, Запорожской области, Херсонской области — в новых субъектах РФ. Мы сегодня можем смело утверждать, что есть документальные подтверждения, что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы РФ", — сказал он на конференции Конституционного суда в рамках Петербургского международного юридического форума.
Напомним, ещё 24 февраля 2022 года, после объявления о начале специальной военной операции, президент России рассказал, что у Москвы просто не осталось никаких шансов поступить иначе и СВО — это вынужденная мера.
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