СК выяснил, что Киев готовил нападение на Донбасс в марте 2022 года с выходом на границы России

Киев готовил нападение на Донбасс в марте 2022 года с выходом на границы РФ. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин со ссылкой на документы, подтверждающие план атаки.

"Мы проводим большую следственную работу на территориях Донбасса, Запорожской области, Херсонской области — в новых субъектах РФ. Мы сегодня можем смело утверждать, что есть документальные подтверждения, что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы РФ", — сказал он на конференции Конституционного суда в рамках Петербургского международного юридического форума.