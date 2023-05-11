Психолог перечислила различия в характерах собачников и кошатников
Психолог Наумова: Собачники отличаются активностью, а кошатники любят тишину
Отличия между активными, энергичными собачниками и спокойными, умиротворёнными кошатниками. Обложка © Shutterstock
Глядя на питомца, можно многое рассказать о его хозяине. Например, собачники обычно энергичны и отличаются открытостью и потребностью в верном друге, а кошатники, наоборот, более одинокие и самодостаточные люди, любящие спокойствие. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с газетой "Вечерняя Москва".
"Собачники — более активные и общительные люди. Также они дисциплинированы, любят всё планировать и успевать. Они готовы командовать и воспитывать. У любителей собак много энергии. Им нужен друг рядом. Этим людям не нравится быть наедине с собой. Они более агрессивные и менее сдержанные, — отметила эксперт.
Среди кошатников много интровертов. Зачастую они более замкнутые, однако это необязательная составляющая их психики. Они могут управлять эмоциями на людях и живут в своём внутреннем мире и фантазиях. При этом если некоторые любители собак могут завести котика, то кошатники никогда не возьмут себе пса.
Кстати, хозяева также различаются и предпочтениями в досуге и проведении свободного времени. Например, кошатникам время от времени необходимо побыть наедине с собой, иногда они ленятся что-либо делать, даже выходить на улицу, — лишь бы полежать на мягком диване и "пожамкать" котика. По словам психолога, им нравится независимость кошек, в которых они видят часть себя.
При этом собачникам больше всего импонирует, что их преданные четвероногие друзья всегда находятся рядом с ними и легко идут на контакт. К слову, сами хозяева всегда поддержат любой "движ", особенно активный и на природе.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, как уберечь питомца от неприятностей во время прогулки. Из-за огромного любопытства и привычки совать свой носик во все интересные места, часто четвероногие друзья попадают в зону риска, особенно гуляя с хозяином по лесу. Там хвостатых могут подстерегать разные опасности, даже смертельные, как, например, от укуса змеи.