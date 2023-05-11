Психолог перечислила различия в характерах собачников и кошатников

Глядя на питомца, можно многое рассказать о его хозяине. Например, собачники обычно энергичны и отличаются открытостью и потребностью в верном друге, а кошатники, наоборот, более одинокие и самодостаточные люди, любящие спокойствие. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

"Собачники — более активные и общительные люди. Также они дисциплинированы, любят всё планировать и успевать. Они готовы командовать и воспитывать. У любителей собак много энергии. Им нужен друг рядом. Этим людям не нравится быть наедине с собой. Они более агрессивные и менее сдержанные, — отметила эксперт.

Среди кошатников много интровертов. Зачастую они более замкнутые, однако это необязательная составляющая их психики. Они могут управлять эмоциями на людях и живут в своём внутреннем мире и фантазиях. При этом если некоторые любители собак могут завести котика, то кошатники никогда не возьмут себе пса.

Кстати, хозяева также различаются и предпочтениями в досуге и проведении свободного времени. Например, кошатникам время от времени необходимо побыть наедине с собой, иногда они ленятся что-либо делать, даже выходить на улицу, — лишь бы полежать на мягком диване и "пожамкать" котика. По словам психолога, им нравится независимость кошек, в которых они видят часть себя.

При этом собачникам больше всего импонирует, что их преданные четвероногие друзья всегда находятся рядом с ними и легко идут на контакт. К слову, сами хозяева всегда поддержат любой "движ", особенно активный и на природе.