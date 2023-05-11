"Есть девушка — и не одна!": Григорий Лепс раскрыл детали личной жизни после развода

Народный артист России и известный певец Григорий Лепс раскрыл подробности личной жизни после развода с женой и матерью своих троих детей Анной Шаплыковой, с которой прожил два десятка лет. По словам музыканта, он совсем не грустит и ничуть не скучает в одиночестве, пишет kp.ru.

Раньше исполнитель часто мог позволить себе выпить, после развода он пустился во все тяжкие, и эксперты даже били тревогу, что в таком режиме долго 60-летний артист не протянет. Как заявил певец, сейчас он наконец-то завязал с алкоголем и больше не пьёт. При этом он признался, что у него случаются эмоциональные перепады, как и "у любого нормального человека".

Вместе с тем личная жизнь Григория продолжает кипеть страстями. Музыкант признался, что на любовном фронте у него всё хорошо. Более того, ловелас заявил, что его радует даже не одна дама, а сразу несколько.

"Да, я такой! (ловелас. — Прим. Лайфа) Пошёл вразнос. Шучу. Нет, я не ловелас. А что было по молодости, я уже и не помню", — рассказал Лепс.

Елизавета Ридель с огромным букетом белых роз, вероятно, от Григория Лепса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizaveta_riedel

Кстати, как выяснила газета, одной из избранниц артиста может быть 26-летняя девушка по имени Елизавета Ридель. Она называет себя моделью и экспертом в области ресторанного бизнеса. При этом не исключено, что Лепс относится к ней не совсем серьёзно.