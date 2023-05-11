Регион

Уведомления отключены

11 мая, 12:17

Врач перечислила 5 опасных причин неприятного запаха изо рта

Врач Варосян: Неприятный запах изо рта может быть следствием сахарного диабета

Неприятный запах изо рта, или галитоз, для большинства людей может быть всего лишь временным неудобством, которое легко устранить с помощью чистки зубов. Но в некоторых случаях это состояние является симптомом серьёзных заболеваний, рассказала в беседе с Лайфом оториноларинголог, ринохирург, отохирург центра "МЕДСИ Premium на Красной Пресне" Егине Варосян. По словам медика, среди основных причин галитоза выделяют:

  • кариес и разрушение зубов;
  • некачественную гигиену полости рта;
  • ношение брекетов, коронок и других конструкций для протезирования;
  • сахарный диабет;
  • заболевания лор-органов и ЖКТ.
Врач предупредила, какими опасностями грозит сон с открытым ртом

Врач предупредила, какими опасностями грозит сон с открытым ртом

Начать поиск причины галитоза следует с посещения стоматолога, отметила собеседница Лайфа. Врач проведёт санацию полости рта и даст рекомендации по домашнему уходу. Если после этого не наступит улучшение, стоит обратиться к терапевту, который назначит обследования и при необходимости направит к узкопрофильному специалисту: оториноларингологу, гастроэнтерологу, эндокринологу.

"Для профилактики галитоза необходимо чистить зубы дважды в день, использовать зубную нить, отказаться от курения, придерживаться принципов правильного питания и контролировать обмен веществ", — заключила Варосян.

Врач назвала 6 привычек, которые разрушают зубы

Врач назвала 6 привычек, которые разрушают зубы

Ранее стоматолог Владимир Ешидоржиев объяснил, как выбрать безопасную зубную пасту с фтором. Специалист пояснил, что этот элемент не используется в производстве паст в чистом виде, а только в качестве соединений — фторидов.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров