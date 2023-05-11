Врач перечислила 5 опасных причин неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта, или галитоз, для большинства людей может быть всего лишь временным неудобством, которое легко устранить с помощью чистки зубов. Но в некоторых случаях это состояние является симптомом серьёзных заболеваний, рассказала в беседе с Лайфом оториноларинголог, ринохирург, отохирург центра "МЕДСИ Premium на Красной Пресне" Егине Варосян. По словам медика, среди основных причин галитоза выделяют:

кариес и разрушение зубов;

некачественную гигиену полости рта;

ношение брекетов, коронок и других конструкций для протезирования;

сахарный диабет;

заболевания лор-органов и ЖКТ.

Начать поиск причины галитоза следует с посещения стоматолога, отметила собеседница Лайфа. Врач проведёт санацию полости рта и даст рекомендации по домашнему уходу. Если после этого не наступит улучшение, стоит обратиться к терапевту, который назначит обследования и при необходимости направит к узкопрофильному специалисту: оториноларингологу, гастроэнтерологу, эндокринологу.

"Для профилактики галитоза необходимо чистить зубы дважды в день, использовать зубную нить, отказаться от курения, придерживаться принципов правильного питания и контролировать обмен веществ", — заключила Варосян.