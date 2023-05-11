"Шахтёр" из Солигорска лишили титула чемпиона Белоруссии из-за договорных матчей

Солигорский "Шахтёр" лишили титула чемпиона Белоруссии по футболу за договорные матчи. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Федерации футбола Белоруссии (АБФФ).

Клуб под руководством тренера Сергея Гуренко лишили 50 очков в нынешнем и будущем сезонах, а также оштрафовали на 370 тысяч белорусских рублей (более 11 млн российских рублей). Кроме того, знаменитый футболист волгоградского "Ротора" 1990-х Владимир Нидергаус, занимавший пост спортивного директора клуба, объявлен персоной нон грата в белорусском футболе.

Кроме "Шахтёра" в деле о договорных матчах оказались замешаны "Энергетик-БГУ", ставший серебряным призером прошлого года, и бобруйская "Белшина". Обеим командам назначили денежный штраф, лишили очков на два сезона вперёд, а результат матча "Шахтер" – "Белшина" в ноябре прошлого года был аннулирован. Обеим командам засчитали технические поражения.

Новым чемпионом Белоруссии 2022 года вместо проштрафившегося "Шахтёра" и "серебряного" "Энергетика-БГУ" был объявлен борисовский БАТЭ. Он считается самым титулованным футбольным клубом Белоруссии: 15-кратный чемпион, 5-кратный обладатель Кубка Белоруссии, 8-кратный обладатель Суперкубка Белоруссии, а ещё — первым и единственным белорусским клубом, выходившим в групповой этап Лиги чемпионов.

Скандал с договорными матчами и лишение "Шахтёра" титула чемпиона вызвало резонанс в профессиональной среде. Экс-главный тренер солигорского клуба Сергей Ташуев, работавший с "Шахтёром" с апреля по сентябрь 2022 года, признался, что произошедшее стало для него настоящим шоком.