"Шахтёр" из Солигорска лишили титула чемпиона Белоруссии из-за договорных матчей
Солигорский "Шахтёр" лишили титула чемпиона Белоруссии по футболу за договорные матчи. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Федерации футбола Белоруссии (АБФФ).
Клуб под руководством тренера Сергея Гуренко лишили 50 очков в нынешнем и будущем сезонах, а также оштрафовали на 370 тысяч белорусских рублей (более 11 млн российских рублей). Кроме того, знаменитый футболист волгоградского "Ротора" 1990-х Владимир Нидергаус, занимавший пост спортивного директора клуба, объявлен персоной нон грата в белорусском футболе.
Кроме "Шахтёра" в деле о договорных матчах оказались замешаны "Энергетик-БГУ", ставший серебряным призером прошлого года, и бобруйская "Белшина". Обеим командам назначили денежный штраф, лишили очков на два сезона вперёд, а результат матча "Шахтер" – "Белшина" в ноябре прошлого года был аннулирован. Обеим командам засчитали технические поражения.
Новым чемпионом Белоруссии 2022 года вместо проштрафившегося "Шахтёра" и "серебряного" "Энергетика-БГУ" был объявлен борисовский БАТЭ. Он считается самым титулованным футбольным клубом Белоруссии: 15-кратный чемпион, 5-кратный обладатель Кубка Белоруссии, 8-кратный обладатель Суперкубка Белоруссии, а ещё — первым и единственным белорусским клубом, выходившим в групповой этап Лиги чемпионов.
Скандал с договорными матчами и лишение "Шахтёра" титула чемпиона вызвало резонанс в профессиональной среде. Экс-главный тренер солигорского клуба Сергей Ташуев, работавший с "Шахтёром" с апреля по сентябрь 2022 года, признался, что произошедшее стало для него настоящим шоком.
"Могу сказать, положа руку на сердце, для меня это решение — шок! Какие там могут быть договорные матчи? Как я читал в прессе, это могло быть из-за игры с "Белшиной", но я тогда уже уехал. Это произошло уже в конце сезона, но я не в курсе. Календарь был хороший, команда бы взяла первое место и без этого", — заявил он нашим коллегам из издания "Спорт-Экспресс".
Ранее на Украине был опубликован приказ о запрете спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Согласно документу, за непослушание спортивные федерации будут лишать финансирования. Экс-биатлонист Дмитрий Васильев заявил, что Украина такими действиями стреляет себе в ногу.
ТАСС / Сергей Гуренко