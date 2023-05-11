Министру обороны Польши даже не доложили о "ракете-потеряшке"
Министр обороны Польши Блащак пожаловался, что ему не доложили об упавшей ракете
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пожаловался, что его не проинформировали о ракете, упавшей на территории республики в середине декабря. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.
"Я тоже узнал об этом только под конец апреля", — признался Блащак, отвечая на вопросы журналистов, повторив слова премьера Польши Матеуша Моравецкого.
По его словам, информация о происшествии отсутствовала в отчёте оперативного командующего, в связи с чем на место был направлен лишь патруль полиции, а поиски с вертолёта удалось провести лишь спустя два-три дня — 19 декабря.
"В отчёте, который я получил, говорится, что 16 декабря не зафиксировано нарушения воздушного пространства Польской Республики, что оказалось неправдой", — указал польский министр.
Напомним, что ракета, о которой идёт речь, была найдена в лесу под польским Быдгощем 27 апреля. Варшава заявила, что снаряд принадлежит Вооружённым силам Польши — он был выпущен во время учений из закупленной Минобороны системы защиты и "потерялся". Позже оказалось, что данное происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нём знали. По данным радиостанции RMF FM, ракета "воздух – земля" с надписями на русском языке была запущена польскими военными во время учений, однако позже та же радиостанция сменила риторику и решила приписать ракету России: якобы снаряд является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
ТАСС / EPA / TYTUS ZMIJEWSKI