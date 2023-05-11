Министру обороны Польши даже не доложили о "ракете-потеряшке"

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пожаловался, что его не проинформировали о ракете, упавшей на территории республики в середине декабря. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

"Я тоже узнал об этом только под конец апреля", — признался Блащак, отвечая на вопросы журналистов, повторив слова премьера Польши Матеуша Моравецкого.

По его словам, информация о происшествии отсутствовала в отчёте оперативного командующего, в связи с чем на место был направлен лишь патруль полиции, а поиски с вертолёта удалось провести лишь спустя два-три дня — 19 декабря.

"В отчёте, который я получил, говорится, что 16 декабря не зафиксировано нарушения воздушного пространства Польской Республики, что оказалось неправдой", — указал польский министр.