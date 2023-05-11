Скорая оказывает помощь одному из потерявших миллионы участников "штурма" Wildberries

Обстановка у офиса Wildberries на Ленинской Слободе, куда десятки разгневанных продавцов пришли разбираться из-за незаконного списания за бесплатную рекламу, начинает накаляться. Одному из участников "штурма" вызвали скорую — у него поднялось давление, пишет SHOT.

Офис Wildberries, 11 мая. Видео © SHOT

"Нашему коллеге вызвали скорую. Видимо, давление поднялось. Сейчас он там с врачами", — сказал нам один из поставщиков — Виктор — на месте событий.