Скорая оказывает помощь одному из потерявших миллионы участников "штурма" Wildberries
Одному из участников "штурма" Wildberries в Москве вызвали скорую
Обстановка у офиса Wildberries на Ленинской Слободе, куда десятки разгневанных продавцов пришли разбираться из-за незаконного списания за бесплатную рекламу, начинает накаляться. Одному из участников "штурма" вызвали скорую — у него поднялось давление, пишет SHOT.
Офис Wildberries, 11 мая. Видео © SHOT
"Нашему коллеге вызвали скорую. Видимо, давление поднялось. Сейчас он там с врачами", — сказал нам один из поставщиков — Виктор — на месте событий.
Тем временем к офису Wildberries стягивается всё больше полиции, но разгонять поставщиков никто не начинал.
Напомним, сегодня, 11 мая, в офис Wildberries пришли продавцы, с чьих счетов сняли круглые суммы. Также выяснилось, что маркетплейс потерял более полумиллиарда рублей из-за собственного программиста, создавшего телеграм-бот по обходу правил сервиса и получению бесплатной рекламы. Продавцы Wildberries утверждают, что маркетплейс списал с их счетов уже два миллиарда рублей.