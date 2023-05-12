"Вест Хэм" и "Базель" одержали победы в первых полуфиналах Лиги конференций

В Лондоне и Флоренции завершились первые полуфинальные матчи Лиги конференций. "Вест Хэм" со счётом 2:1 победил нидерландский АЗ, а "Фиорентина" уступила "Базелю" — 1:2.

"Севилья" не удержала победу над "Ювентусом", пропустив в компенсированное время

Также на неделе прошли первые игры полуфинала Лиги чемпионов. "Милан" проиграл "Интеру", а мадридский "Реал" дома сыграл вничью с "Манчестер Сити". Ответные игры пройдут 16 и 17 мая соответственно.