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11 мая, 21:36

"Вест Хэм" и "Базель" одержали победы в первых полуфиналах Лиги конференций

В Лондоне и Флоренции завершились первые полуфинальные матчи Лиги конференций. "Вест Хэм" со счётом 2:1 победил нидерландский АЗ, а "Фиорентина" уступила "Базелю" — 1:2.

Ответные игры состоятся 18 мая.

"Севилья" не удержала победу над "Ювентусом", пропустив в компенсированное время

"Севилья" не удержала победу над "Ювентусом", пропустив в компенсированное время

Также на неделе прошли первые игры полуфинала Лиги чемпионов. "Милан" проиграл "Интеру", а мадридский "Реал" дома сыграл вничью с "Манчестер Сити". Ответные игры пройдут 16 и 17 мая соответственно.

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Twitter / West Ham United

Артур Лапсаков
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