"Даллас" победил "Сиэтл" в пятом матче и вышел вперёд в серии плей-офф

Хоккеисты "Даллас Старз" победили "Сиэтл Кракен" в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счётом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Уайатт Джонсон, Роопе Хинц, оформивший дубль, Джо Павелски и Радек Факса. У проигравших отличились Адам Ларссон и Джаред Макканн.

Российский форвард "Далласа" Евгений Дадонов очков не набрал.

Предыдущую игру "Даллас" выиграл со счётом 6:3. "Старз" вышли вперёд в серии — 3-2. Шестой матч пройдёт в Сиэтле в ночь на 14 мая.