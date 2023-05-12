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12 мая, 04:30

"Даллас" победил "Сиэтл" в пятом матче и вышел вперёд в серии плей-офф

Хоккеисты "Даллас Старз" победили "Сиэтл Кракен" в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счётом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Уайатт Джонсон, Роопе Хинц, оформивший дубль, Джо Павелски и Радек Факса. У проигравших отличились Адам Ларссон и Джаред Макканн.

Российский форвард "Далласа" Евгений Дадонов очков не набрал.

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Предыдущую игру "Даллас" выиграл со счётом 6:3. "Старз" вышли вперёд в серии — 3-2. Шестой матч пройдёт в Сиэтле в ночь на 14 мая.

Ранее Лайф рассказывал, что голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ. Его соперниками в борьбе за "Везину Трофи" будут игрок "Бостона" Линус Улльмарк и вратарь "Виннипега" Коннор Хеллейбайк.

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Twitter / Dallas Stars

Артур Лапсаков
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