К тушению покрышек в подмосковном Дзержинском привлекли два пожарных вертолёта

Возгорание покрышек в подмосковном Дзержинском тушат с помощью двух вертолётов. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Пожар в Подмосковье тушат с помощью вертолётов. Видео © LIFE

"В 10:20 прибыло два вертолёта Ка-32 Московского авиационного центра. Приступили к тушению пожара", — указали в ведомстве.