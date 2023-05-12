К тушению покрышек в подмосковном Дзержинском привлекли два пожарных вертолёта
Возгорание покрышек в подмосковном Дзержинском тушат с помощью двух вертолётов. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
Пожар в Подмосковье тушат с помощью вертолётов. Видео © LIFE
"В 10:20 прибыло два вертолёта Ка-32 Московского авиационного центра. Приступили к тушению пожара", — указали в ведомстве.
Напомним, утром 12 мая в Подмосковье на складе загорелись шины. Площадь возгорания изначально составляла около 30 квадратных метров. По последним данным, она увеличилась до 2,5 тысячи квадратов.
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