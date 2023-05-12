Россия потребовала более $76 млн за отмену ЧМ по волейболу
ВФВ потребовала от FIVB более $76 млн за отмену чемпионата мира по волейболу
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) через Спортивный арбитражный суд (CAS) требует от Международной федерации волейбола (FIVB) компенсацию в размере 76 миллионов долларов за отмену чемпионата мира в РФ.
Как сообщает РИА "Новости", эта сумма включает возврат взноса за право проведения чемпионата мира (40 миллионов долларов), штраф за одностороннее расторжение соглашения на организацию турнира (12 миллионов долларов) и возмещение расходов по подготовке турнира (не менее 23 миллионов долларов).
При этом ВФВ оставляет за собой право увеличить сумму иска, исходя из подсчётов, связанных с завершением деятельности оргкомитета, который находится в стадии ликвидации.
Чемпионат мира должен был пройти 26 августа – 11 сентября 2022 года в десяти российских городах. 1 марта 2022-го FIVB сообщила о переносе турнира.
А ранее стало известно, что исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. При этом 28 марта МОК рекомендовал допустить до состязаний россиян в нейтральном статусе.
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