Россия потребовала более $76 млн за отмену ЧМ по волейболу

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) через Спортивный арбитражный суд (CAS) требует от Международной федерации волейбола (FIVB) компенсацию в размере 76 миллионов долларов за отмену чемпионата мира в РФ.

Как сообщает РИА "Новости", эта сумма включает возврат взноса за право проведения чемпионата мира (40 миллионов долларов), штраф за одностороннее расторжение соглашения на организацию турнира (12 миллионов долларов) и возмещение расходов по подготовке турнира (не менее 23 миллионов долларов).

При этом ВФВ оставляет за собой право увеличить сумму иска, исходя из подсчётов, связанных с завершением деятельности оргкомитета, который находится в стадии ликвидации.