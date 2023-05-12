В ХМАО вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в винт

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в ХМАО из-за попадания птицы в винт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент с воздушным судном компании "Газпромавиа" произошёл между деревнями Ванзеват и Полноват Белоярского района. На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Вертолёт повреждений также не получил.