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12 мая, 11:51

В ХМАО вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в винт

<p>Вертолёт Ми-8. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-47275428_184327" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ростех</a></p>

Вертолёт Ми-8. Обложка © VK / Ростех

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в ХМАО из-за попадания птицы в винт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В аэропорту Уфы ждут самолёт из Ханты-Мансийска со сломанным шасси

В аэропорту Уфы ждут самолёт из Ханты-Мансийска со сломанным шасси

Инцидент с воздушным судном компании "Газпромавиа" произошёл между деревнями Ванзеват и Полноват Белоярского района. На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Вертолёт повреждений также не получил.

Ранее сообщалось об экстренной посадке пассажирского самолёта, следовавшего из Стамбула в Москву. Уточнялось, что из-за технических проблем лайнер не смог продолжать полёт и запросил аварийную посадку в Сочи.

Самолёт рейса Москва – Стамбул развернули в небе из-за технических проблем

Самолёт рейса Москва – Стамбул развернули в небе из-за технических проблем

Иван Косицын
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