В Киеве заявили о планах "полностью завершить" конфликт к зиме
Секретарь СНБО Данилов допустил, что к зиме закончится конфликт на Украине
Украинский конфликт может завершиться к зиме. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. При этом он подчеркнул, что военные действия будут продолжаться до тех пор, пока ВСУ не выполнят свой план.
"К зиме мы хотим полностью завершить войну", — приводит его слова телеграм-канал "Политика страны".
Данилов объяснил, что Украина намерена "освободить" все территории, которые были освобождены Россией, но единственный вопрос по выполнению этого плана — время. Так, в Киеве пока не знают, сколько операций придётся провести ВСУ.
"Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться, сколько потребуется", — добавил Данилов.
Ранее американский политик Кэри Лейк заявила, что конфликт закончится, если США перестанут спонсировать Киев. Также она призвала собрать президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина и сказать им: "Нам нужен мир". Позднее глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил против прекращения поддержки Киева, ведь иначе Украина сдастся в течение нескольких дней.
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