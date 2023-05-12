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Опубликовано 12 мая 2023, 13:45
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В СМИ утекли данные о потерях ВСУ с начала спецоперации

Euractiv: Евросоюз оценил потери ВСУ с начала спецоперации в 13 тысяч человек

Вооружённые силы Украины с начала конфликта потеряли 13 тысяч человек. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС — этот документ основывается на данных Киева, сообщениях СМИ и утечках разведданных.

Так, в публикации говорится, что с 24 февраля 2022 года потери ВСУ составили 13 тысяч убитыми и 35 тысяч ранеными.

Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили около 900 военных
Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили около 900 военных

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери Вооружённых сил Украины за последний месяц — они составили более 15 тысяч человек. А по данным офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, ВСУ лишились 80% изначального личного состава в результате боёв — и восполнить потери в живой силе полностью уже не получится.

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Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
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