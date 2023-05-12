В СМИ утекли данные о потерях ВСУ с начала спецоперации
Euractiv: Евросоюз оценил потери ВСУ с начала спецоперации в 13 тысяч человек
Вооружённые силы Украины с начала конфликта потеряли 13 тысяч человек. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС — этот документ основывается на данных Киева, сообщениях СМИ и утечках разведданных.
Так, в публикации говорится, что с 24 февраля 2022 года потери ВСУ составили 13 тысяч убитыми и 35 тысяч ранеными.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери Вооружённых сил Украины за последний месяц — они составили более 15 тысяч человек. А по данным офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, ВСУ лишились 80% изначального личного состава в результате боёв — и восполнить потери в живой силе полностью уже не получится.
Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency