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13 мая, 00:55

Рим закроет воздушное пространство ради Зеленского

Repubblica: Перед приездом Зеленского над Римом закроется воздушное пространство

Накануне прилёта в Рим украинского лидера Владимира Зеленского местные власти собираются закрыть воздушное пространство в качестве усиления мер безопасности. О данной мере пишет газета La Repubblica.

Воздух будут контролировать вертолёты государственной полиции, а в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и даже на набережных вдоль реки Тибр усилятся проверки. Перекроют также и исторический центр Рима.

Сам же лидер Незалежной прибудет в местный аэропорт Чампино в субботу утром, пишет газета. По данным агентства ANSA, встречать его будет вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Ожидается, что с аэропорта Зеленского повезут в президентский Квиринальский дворец на встречу с главой государства Серджо Маттареллой.

По оценкам СМИ, на встрече с премьер-министром Джорджей Мелони Зеленский может обсудить вопрос поставок вооружений Киеву.

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Ранее Лайф писал, что папа римский Франциск может принять Зеленского в Ватикане. Правда, речь идёт только о предположении. Официальных подтверждений визита Зеленского в Италию и в Ватикан на данный момент нет.


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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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