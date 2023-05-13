Рим закроет воздушное пространство ради Зеленского

Накануне прилёта в Рим украинского лидера Владимира Зеленского местные власти собираются закрыть воздушное пространство в качестве усиления мер безопасности. О данной мере пишет газета La Repubblica.

Воздух будут контролировать вертолёты государственной полиции, а в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и даже на набережных вдоль реки Тибр усилятся проверки. Перекроют также и исторический центр Рима.

Сам же лидер Незалежной прибудет в местный аэропорт Чампино в субботу утром, пишет газета. По данным агентства ANSA, встречать его будет вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Ожидается, что с аэропорта Зеленского повезут в президентский Квиринальский дворец на встречу с главой государства Серджо Маттареллой.

По оценкам СМИ, на встрече с премьер-министром Джорджей Мелони Зеленский может обсудить вопрос поставок вооружений Киеву.